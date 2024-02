LIVE Sci alpino | gigante Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA | Odermatt e Kristoffersen fanno il vuoto | azzurri in lotta per la top 10

LIVE Sci alpino, gigante Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA: gara in serata, tutti contro Odermatt. La startlist

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL19.43 Partito Murisier. 19.43 Gara da dimenticare per il canadese, che è ultimo con 3.23. 19.42 Erik Read ha 1.71 di ritardo dopo metà gara. 19.42 Diciannovesima posizione provvisoria di Maes che taglia il traguardo con 2.52 di distacco. 19.41 Il belga ha 1.07 di ritardo dopo metà gara. 19.41 Dopo il primo settore Maes ha solamente 11 centesimi. 19.40 Ultima posizione provvisoria per Feurstein a 3.15 di ritardo dalla testa. 19.39 Partito Feurstein. 19.39 Questi i prossimi atleti a partire: 23 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head 24 MAES Sam 1998 BEL Voelkl 25 READ Erik 1991 CAN Atomic 26 MURISIER Justin 1992 SUI Head 27 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer 28 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol29 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol 30 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer 19.38 ...