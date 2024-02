LIVE Sci alpino | gigante Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA | Odermatt alieno! Decima vittoria e Coppa del Mondo sono sue Azzurri lontanissimi

Lo sci alpino stasera non sarà in tv sulla RAI: dove vedere il gigante di Palisades Tahoe, orari, startlist, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL22.52: ANCORA!!! Era quasi impossibilke battere Kristoffersen ma lui ce l’ha fatta!!! Vince con 12 cdentesimi di vantaggio e ladelgenerale è sua.consecutiva nel, semplicemente fantastico! 22.51:all’intermedio ha 12 centersimi di vantaggio 22.50: Manche meravigliosa del norvegese Kristoffersen che guadagna in ogni settore e chiude con un vantaggio di 1?25 su Radamus. Primo podio in stagione per lui. E’ dura per22.49: All’intermedio Kristoffersen ha 81 centesimi di vantaggio 22.47: Primo podio in carriera nel delirio del pubblico di casa per lo statunitense ...