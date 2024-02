LIVE Paolini-Kalinskaya WTA Dubai 2024 in DIRETTA | l’azzurra cerca l’impresa della carriera

Paolini-Kalinskaya oggi in finale al WTA 1000 a Dubai 2024, dove vederla in tv e streaming: orario e canale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimo atto del WTA 1000 di, in campo Jasminee Anna. Sorprese a non finire nel ricco torneo degli Emirati, conche per la quinta volta nella storia porta l’Italia in finale in un torneo di questo genere. Per la verità, la Federazione internazionale avrebbe cambiato dicitura più volte dal 2005, anno in cui Francesca Schiavone raggiunse l’ultimo atto di Mosca. Dopodiché, Sara Errani a Roma, Flavia Pennetta a Indian Wells e Camila Giorgi a Cincinnati sono state capaci di spingersi tanto in fondo primatoscana. Di fronte, una ragazza che arriva dalle qualificazioni, non per questo meno ...