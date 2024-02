LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | 7-5 | 7-5 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | incredibile impresa azzurra | sotto 6-4 3-1 rimonta e alza il trofeo più importante della carriera

Paolini-Kalinskaya LIVE: terzo set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Un match iniziato nel peggiore dei modi,0-2, poi 1-3 prima di impattare sul 4-4 e subire il terzo e decisivo break del 1° parziale. Nel secondo, come nel primo, va0-2 e 1-3, prima di ritornare prepotentemente e di sfruttare un passaggio a vuotosua avversaria sul 6-5. Nel terzo, ancoradi un break all’inizio, non perde mai la convinzione che l’ha contraddistinta nel percorso qui a. Giunge fino al 4-5, dovecommette un vero e proprio suicidio sportivo, autobrekkandosi e regalando i due giochi successivi con una quantità di errori smisurata. 18.28 Cresciuta tennisticamente al CT Lucca, quest’oggi ha raggiunto uno dei picchi più alti del tennis femminile azzurro. Da ...