LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | 7-5 | 4-5 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | la russa serve per il titolo | tremerà?

WTA 1000 Dubai finale Paolini-Kalinskaya diretta live: Jasmine va a caccia di un sogno

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il rovescio dell’azzurra. 5-4 Addirittura chiude al volo di! Sale la pressione per la, che servirà a breve per il. 40-15 Prima vincente. 30-15 Sfonda di dritto. 30-0 Gioca prima un lungolinea di rovescio l’azzurra, poi stringe di dritto e taglia le gambe a. 15-0 Altro vincente in apertura di game al servizio per. Rovescio lungolinea. 5-3 Fuori giri l’azzurra, dopo essersi difesa in modo mistico per tutto lo scambio. Aveva finito le energie qui l’azzurra. A-40 Nooo questo è un brutto errore di rovescio per. 40-40 Di centimetri lungo un rovescio in palleggio di Jasmine, costretta a non rallentare la spinta da ...