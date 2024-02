LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | 7-5 | 3-4 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | l’azzurra è indietro di un break nel 3° set

WTA 1000 Dubai finale Paolini-Kalinskaya diretta live: Jasmine va a caccia di un sogno

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungolinea di rovescio ficcante di. 4-3 Servizio e formalità! 40-0 Prova a spingere ma sbaglia il rovescio. 30-0 Rovescio lungolinea vincente, a togliere il respiro all’avversaria. 15-0 Dritto dopo il servizio vincente di. 4-2 Ace (1°). 40-15 Prima vincente. 30-15 Di poco largo il rovescio in cross del. 15-15 Prova a spingere sulla secondama il rovescio vola via. 0-15 Nastro vincente per Jasmine. 3-2 Lungo il recupero di. Ottimo game diche come nei parziali precedenti si trova sotto 3-2 e servizio. 40-15 Ambizioso rovescio lungolinea messo in rete dal. 40-0 Servizio e soluzione lungolinea da paura ...