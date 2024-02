LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | 7-5 | 1-3 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | è la russa la prima a tenere il servizio nel 3° set

WTA 1000 Dubai finale Paolini-Kalinskaya diretta live: Jasmine va a caccia di un sogno

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Butta via la risposta. 15-0e dritto fulminante di! 3-1 Rovescio in contropiede vincente diche tiene il. 40-0 Altravincente a uscire. 30-0vincente. 15-0 Lungo di pochissimo il rovescio lungolinea didopo uno scambio massacrante. 2-1, attacco di dritto e discesa a rete, non il terreno di Jasmine che cede punto e turno di. 30-40 Brutto errore in palleggio di dritto di. 30-30e coppia di dritti dell’azzurra! 15-30 Perde campo l’azzurra sulle accelerazioni di dritto di. 15-15 ...