LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | 7-5 | 0-1 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | altro break subìto dall’azzurra in apertura di parziale

Paolini-Kalinskaya LIVE: terzo set decisivo

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Splendido rovescio vincente dal centro inside out. 15-40 Profondo il rovescio di, errore di rovescio in rete della rivale. 15-30 Prima vincente. 0-30 Riga di dritto di, super difesa di Jasmine ed errore di rovescio in rete della russa. 0-15 Manovra alla grande con il dritto e fa il punto! 1-0 Doppio fallo (2°). Terza circostanza su tre in cuicede il servizio nel primo gioco del set. 40-A Prende il campo la russa, fa male con il dritto e ottiene una chance in. 40-40 Profondo il rovescio di, in rete il dritto controbalzo di Jasmine. 40-30 SERVIZIO E DRITTO! 30-30 Appena lungo il dritto di, che sarebbe stato vincente. 30-15 ...