LIVE Paolini-Kalinskaya 4-6 | 1-2 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | accorcia le distanze l’azzurra ma resta indietro nel 2° set

WTA 1000 Dubai finale Paolini-Kalinskaya diretta live: Jasmine va a caccia di un sogno

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Sbaglia per primada fondo, con il dritto. “Muovila” dice Furlan. 30-30 Strano slice messo in rete da. 15-30 Servizio e dritto della russa. 0-30 Ottima risposta di rovescio lungolinea di! 0-15 Errore di dritto in uscita dal servizio di. 2-1 Super prima alla “T”, gran game vinto da. 40-30 Risposta lungolinea di dritto e comoda chiusura di. 40-15 Spinge di dritto e ottiene il punto la ’98. 40-0 Rovescio in rete della russa. 30-0 Ottima seconda, su cui vuole rispondere vincentee sbaglia di dritto. 15-0 Larga la risposta di dritto della russa. 2-0 Servizio e comodo dritto. 40-15 Prova a rispondere ...