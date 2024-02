LIVE Paolini-Kalinskaya 4-5 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | la russa serve per il 1° set

Paolini-Kalinskaya, la finale LIVE alle 16 su Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Non trema, prima vincente al centro. 30-15 Errore di rovescio, appena largo della. Attenzione perché sul 3-2 ha ceduto il servizio da 30-0. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto. 5-4 Poco incisivo l’attacco di dritto di, infilata dal passante di rovescio lungolinea della. 15-40 Ben annullata la prima, con un rovescio stretto e uno lungolinea. 0-40 Lungo il rovescio lungolinea dell’allieva di Renzo Furlan. 0-30 Lungo il dritto inside in dopo il servizio. 0-15 Tornata a spingere in campo, lungo il dritto difensivo di. 4-4 Prima vincente. 40-15 Dritto vincente inside out di. Che peccato i due punti precedenti! 30-15 Niente, ...