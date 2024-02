LIVE Paolini-Kalinskaya 2-3 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | la russa torna avanti di un break nel 1° set

Paolini-Kalinskaya, la finale LIVE alle 16 su Sky

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e dritto. 15-0 Wow, rovescio lungolinea in controtempo vincente di. 3-2 Prende il comando per prima, magira lo scambio con un pauroso dritto lungolinea e chiude con lo schiaffo al volo.di unla. 30-40 Prima al corpo e drittone incrociato. 15-40 Fa male con il dritto diagonale e profondo. Si rammaricaverso il suo angolo. 15-30 Altro dritto lungolinea devastante di Jasmine e chiusura di tocco. 0-30 Risposta incisiva e chiusura, tutto con il dritto per la. 0-15 Due dritti potenti dile valgono il quindici. 2-2 Risposta sulla ...