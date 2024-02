LIVE Paolini-Kalinskaya 0-1 WTA Dubai 2024 in DIRETTA | inizio con break per la russa

Diretta Paolini-Kalinskaya Wta Dubai: ora LIVE il match di oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Bordata di rovescio della. 1-0 Gran prima di Jasmine ma ottima risposta di dritto, profonda, che provoca il dritto in rete dell’azzurra.. 15-40 Pazzesco rovescio lungolinea, sulla riga, di. 15-30 Primo scambio del match, dritto in rete di. 15-15 Molto dentro il camposulla seconda. La risposta di rovescio è però out. 0-15 Stecca il dritto in uscita dal servizio l’azzurra. Jasmineal servizio, si parte! 16.06 Nella notte disogna il secondo titolo della carriera dopo il WTA 250 (ai tempi si chiamavano International) di Portoroz in Slovenia. Questo chiaramente avrebbe un altro peso ...