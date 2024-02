LIVE – Milan-Atalanta | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

La conferenza stampa di Pioli LIVE

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alle 10:30 di oggi, sabato 24 febbraio l’allenatore del, Stefanoparlerà inalla vigilia della sfida contro l’. La ventiseiesima giornata di campionato offre ai rossoneri l’opportunità per invertire rotta dopo le sconfitte contro Monza e Rennes (indolore ai fini del passaggio del turno). C’è voglia di tornare a vincere echiede il salto di qualità ai suoi. Sportface.it vi terrà compagnia dalle 10:30 con unatestuale in tempo reale. DOVE VEDERE LAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Grazie per averci seguito, buon proseguimento! RIVEDI LALE DICHIARAZIONI DITERMINA LA ...