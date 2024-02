LIVE Italia-Bielorussia | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | gli azzurri si giocano l’accesso in finale

LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, semideidi. Sulla sabbia di Dubai, Emirati Arabi Uniti, la nazionale azzurra va a caccia della terzain un Mondiale nella propria storia. Glihanno raggiunto questo traguardo nel 2008 e nel 2019, venendo sconfitti rispettivamente da Brasile e Portogallo. In questo torneo l’ha vinto il proprio girone con 6 punti. La formazione azzurra ha sconfitto Egitto, 6-2, e Stati Uniti d’America, 3-1, prima di subire la sconfitta indolore contro i padroni di casa. Ai ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.38 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 06.35 Bulega compie un sogno, da campione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TRIPLETTA ITALIANA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE Superbike 06.38 Grazie per averci seguito e ... (oasport)

Tecuceanu fantastico a Madrid con il primato nazionale negli 800 di 1’45"00: Anche Lorenzo Simonelli, fantastico talento dell’atletica italiana, di soli 21 anni, strabilia davanti ad avversari che avevano fatto meglio di lui in stagione, e si aggiudica la gara superando ancora ... sportmediaset.mediaset

Gianpiero Perone: ‘eSports Aspettavamo macchine volanti, poi è arrivata la Multipla’: Nel live faccio molto altro, ma soprattutto lo preferisco ... Non è strano che questo, per chi la segue solo in tivù, sia pressoché sconosciuto “Tutto normale, siamo in Italia. Sono arrivato a sette ... gioconews

ITALIA - Spalletti: "Mi dispiace vedere il Napoli in difficoltà, auguro ad ADL di centrare la qualificazione al Mondiale per Club": NAPOLI - Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Che provo vedendo il Napoli in diff ... napolimagazine