LIVE Italia-Bielorussia | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | entrano in campo le due squadre

LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l'accesso in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22inle due. 16.21 In questo torneo è ancora imbattuta la. La formazione europea nei gironi ha regolato Senegal, Giappone e Colombia, prima di battere ai supplementari il Portogallo, campione del mondo nel 2019. 16.19 In questo torneo l’ha battuto gli Stati Uniti d’America, 3-1, e l’Egitto, 6-2, prima di subire un’influente sconfitta ai rigori con i padroni di casa. Nei quarti di finale gli azzurri hanno rimontato Tahiti, imponendosi con il punteggio finale di 5-2. 16.16 È terminata da poco la prima semifinale di questi. Il Brasile ha sconfitto per 3-2 l’Iran, centrando la settima finale della propria storia. La formazione verdeoro ha già conquistato 5 ...

