LIVE Italia-Bielorussia 3-3 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | Zurlo riporta il match in parità

A che ora Italia-Bielorussia oggi in tv, Mondiali beach soccer: programma e streaming semifinale

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4.20 Grandissimo passaggio da parte di Novikau verso il secondo palo. Nessun bielorusso però riesce ad arrivare sul pallone. -4.44 Ottima protezione di palla da parte di Josep, che è costretto a spazzare via il pallone. -5.05 Tiro impreciso di Chaikouski, che non trova la porta. Il direttore di gara ha visto una deviazione ed assegna un corner alla. -5.07 Gooooooooooooool!! Azione di forza di Genovali, che dopo una serie di finta salta il proprio marcatore e crossa al centro. Il capitano azzurro non sbaglia e ristabilisce la3-3 -6.12 Viene deviato il tiro di Bertacca. Calcio d’angolo per l’. -6.15 Gol Bryshtsel! Il numero 8 della...