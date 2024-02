LIVE Italia-Bielorussia 2-2 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | Sciacca sbaglia il rigore

A che ora Italia-Bielorussia oggi in tv, Mondiali beach soccer: programma e streaming semifinale

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9.10 Tiro dalla distanza di Hardzetski, che sciupa un 3 contro 2 per la. -9.55 Stop di petto di, che poi va al tiro. Il pallone però, secondo gli arbitri, è uscito prima del tiro. -10.30 Lancio lungo di Casapieri verso Fazzini, che di prima cerca di servirema è impreciso. -10.49 Gioco fermo per uno scontro fortuito alla testa. Ad aver avuto la peggio sembra essere Ryabko. -11.01 Parata di Avgustov! L’estremo difensore bielorusso intuisce la direzione del tiro di. Si rimane 2-2. -11.01 Calcio diper l’!!anticipa Novikau, che commette fallo poco dopo l’ingresso in area. -11.45 Fallo di Fazzini in posizione defilata. -11.59 Il tiro in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5.12 Tiro centrale per Bryshtsel, che non sorprende Casapieri. -5.12 Fallo ingenuo da parte di Sciacca ai danni di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -0.38 Tiro strozzato da parte di Ryabko. Non si lascia sorprendere Casapieri, che in allungo mette il pallone in ... (oasport)

Brasile-Iran oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: orario semifinale, tv, streaming: mentre OA Sport vi offrirà la diretta LIVE testuale soltanto per la partita dell’Italia. Diretta tv: Rai Sport HD per Brasile-Iran ed Italia-Bielorussia. Diretta streaming: Rai Play e FIFA+ per ...oasport

