LIVE Italia-Bielorussia 2-2 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | Giordani ristabilisce la parità

LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l'accesso in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-0.38 Tiro strozzato da parte di Ryabko. Non si lascia sorprendere Casapieri, che in allungo mette il pallone in calcio d’angolo. -0.42 Gooooooooooooool!!! Rimessa laterale dell’con Bertacca che scarica verso Casapieri. Il portiere azzurro lancia lungo verso Remedi, che fa la sponda verso, il quale non sbaglia di testa.2-2. -1.26 Bielorussi che sembrano molto stanchi in questo frangente di gioco. Ricordiamo che in questo tempo la formazione dell’Est Europa ha giocato per due minuti in 4. -1.52 Tiro da lontano di Avgustov, il quale non inquadra la porta. -2.08 Incrocio dei pali per Remedi! È il terzo legno per l’in questo secondo tempo. -2.10 Grande parata di ...