LIVE Italia-Bielorussia 0-2 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | primo tempo difficile per gli azzurri

LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l'accesso in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51similare a quello giocato nei quarti di finale contro Tahiti. Glihanno subito rapidamente ilgol, realizzato da Bryshtsel, per poi subire il raddoppio di Novikau. -0.00 Giorani batte il corner verso Bertacca, che non riesce a girare di testa. Dopo ilil punteggio è il segente:0-2 -0.01 Casapieri lancia lungo verso Remedi, che fa da sponda verso Giordani. Il numero 11 azzurro stoppa di petto e cerca la rovesciata, guadagnando un corner. -0.54 Tiro di Casapieri che sbatte su Giordani, il quale allarga verso Genovali. Il tiro del numero 4 azzurro viene deviato da Novikau. -1.58 Il tiro dalla distanza di Bertacca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 entrano in campo le due squadre . 16.21 In questo torneo è ancora imbattuta la Bielorussia. La formazione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5.12 Tiro centrale per Bryshtsel, che non sorprende Casapieri. -5.12 Fallo ingenuo da parte di Sciacca ai danni di ... (oasport)

