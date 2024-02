LIVE Italia-Bielorussia 0-1 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | bielorussi subito avanti

LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l'accesso in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5.12 Tiro centrale per Bryshtsel, che non sorprende Casapieri. -5.12 Fallo ingenuo da parte di Sciacca ai danni di Bryshtsel. Tiro libero da posizione centrale. -6.12 Rovesciata di Ryabko, che guadagna il primo corner della partita per i-6.51 Tiro di Casapieri che rimbalza sulla sabbia e si impenna. Genovali prova ad arrivarci di testa, ma viene scavalcato. -7.16 Si ripete il calcio d’angolo per l’a causa di alcuni blocchi irregolari. -7.30 Risponde presente Avgustov, che non viene tratto in inganno dal rimbalzo del pallone. -7.30 Andrà al tiro Bertacca dalla punizione centrale. -7.30 Brutto fallo da parte di Hapon ai danni di Bertacca, che aveva anticipato il numero 5 bielorusso, primo ammonito dell’incontro. -8.00 È l’undicesimo gol in questo Mondiale per ...