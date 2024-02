LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2024 in DIRETTA | scocca l’ora delle Fate Spettacolo con Villa | D’Amato | Iorio | Esposito

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D'Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Ultime battute dell’ottava rotazione. 17.25 Pierotti ha ottenuto 12.950 al corpo libero con una caduta, 5.2 il D Score. Potenziale esagerato, oggi poteva andare oltre i 14 punti. 17.20 Mario Macchiati 13.750 al cavallo, Lorenzo Minh Casali 13.750 agli anelli, Matteo Levantesi 12.100 al cavallo. L’ungherese Zoja Szekely timbra un eccellente 14.600 alle parallele asimmetriche. 17.15 Un errore di Giulia Pierotti al corpo libero, per il resto è stata bravissima. Una junior con un potenziale enorme. Esce dal quadrato con uno sguardo triste dopo aver messo mano a terra in chiusura di una diagonale. 17.11 Asia, Alice, Elisa, Angela Andreoli, Giorgiasono pronte a infiammare la scena. Manila...

