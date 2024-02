LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2024 in DIRETTA | le Fate si scaldano | grande attesa per le big

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D'Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Ovviamente la gara deve ancora decollare, per lebisognerà aspettare le 17.30 circa. 15.00 Carrellata di punteggi: Chinosi 12.150 al corpo libero, Galli 12.150 agli anelli, Leone 13.200 al corpo libero, Russo 13.500 alla sbarra, Sarrugerio 11.900 al corpo libero, Angelini 13.400 al corpo libero. 14.54 Si è conclusa la prima rotazione di gara. 14.52 Andrea Russo ottiene 13.700 alle parallele, 11.050 per Alexia Angelini alla trave. 14.45 Per il momento il miglior punteggio è il 14.400 di Brugnami al volteggio, 13.400 per Bertarelli al corpo libero. Stiamo parlando di maschile, mentre tra le donne emerge il 12.200 di James alle parallele. 14.38 Inizia la gara. 14.33 Nella prima suddivisione femminile non ci saranno grandi big da seguire. Tra gli uomini spazio ad esempio a Carlo ...