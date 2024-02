LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2024 in DIRETTA | Iorio e D’Amato show sugli staggi | Esposito scatenata alla trave

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: le Fate si scaldano, tra poco inizia lo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.18 Ora la Brixia andrà, Civitavecchia al corpo libero, Trieste al volteggio, Cesena alle parallele. 18.17 Ne abbiamo viste di tutti i colori. Parallele stellari per le Fate:14.7, Asia14.6, Villa 14.4. Manilaaddirittura 14.7. 18.16 Si è chiusa la decima rotazione (la seconda dell’ultima suddivisione). 18.14 LA BORDATAAAAAAAA! Elisa14.700 alle parallele, 6.2 il D Score. La copertina di giornata insiemedi Manila(per ora). Fa meglio del 14.600 di Asiae del 14.400 di Giorgia Villa...

