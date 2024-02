LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2024 in DIRETTA | Fate in rampa di lancio | Perotti scalda l’attesa

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D'Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Siamo invece a metà della seconda suddivisione femminile. Attorno alle 17.30 toccherà alle. 16.52 SECONDA SUDDIVISIONE MASCHILE con Virtus Pasqualetti Macerata, Gym Romagna Team, Spes Mestre, Pro Carate, Ghislanzoni GAL Lecco,Brescia. 16.48 TERMINATA LA PRIMA SUDDIVISIONE MASCHILE. Panaro Modena al comando con 237.550, Giovanileseconda con 233.350, Padova terza con 229.200, EUR Roma quarta con 228.450, quinta Ferrara con 226.950, sesta Melzo con 221.950. A breve le altre sei squadre. 16.45 Matilde Ferrari 12.600 alla trave (non è parente di Vanessa, che non ha ancora svelato la data del suo ritorno in gar). Sarrugerio 13.850 alle parallele 16.40 La giovane Iorfino ottiene 13.350 sugli staggi. 16.38 Giuliaè ...