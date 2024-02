LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D'Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara maschile – La presentazione della gara femminile Buongiorno e benvenuti alladella seconda tappa delladi. Il massimo campionato italiano a squadre proseguirà il proprio cammino al Palaprometeo di: continua il lungo cammino che condurrà agli Europei di Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Pariginel cuore dell’estate. Si preannuncia grande spettacolo in terra marchigiana, con i migliori interpreti del Bel Paese pronti a fronteggiarsi a viso aperto e a testare il proprio stato di forma. La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile dopo aver ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la prima tappa della Serie A1. Rimanete con noi per cronache e migliori di ... (oasport)

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino sfidano Gut-Behrami in casa: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del SuperG femminile di Val di Fassa - Le azzurre convocate per le gare in Val di Fassa - I precedenti dell'Italia in Val di ... oasport

LIVE – Milan-Atalanta, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA): Alle 10:30 di oggi, sabato 24 febbraio l’allenatore del Milan, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. La ventiseiesima giornata di campionato offre ai r ... sportface

A che ora la Serie A di ginnastica artistica ad Ancona: programma 24 febbraio, tv, streaming: La seconda tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 24 febbraio (a partire dalle ore 14.30) ad Ancona. La stagione dei grandi attrezzi proseguirà nel capoluogo marchigian ... oasport