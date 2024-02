LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2024 in DIRETTA | cresce l’attesa per le Fate | Macchini non gareggia

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D'Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Ormai ci avviciniamo alla chiusura della quarta rotazione. 15.48 La gara deve entrare nel vivo, aspettiamo lee i Moschettieri nel tardo pomeriggio. 15.45 Andrea Russo 12.450 al corpo libero, Alessia Guicciardi 12.750 al volteggio. 15.35 Brugnami 13.100 alla sbarra, Sara Ricciardi 10.400 alla trave, Lay Giannini 12.150 alla sbarra. 15.30 Siamo nelle ultime battute della terza rotazione. 15.25 Lorenzo Galli ottiene 14.000 al volteggio, Giorgia Leone 13.250 alla tavola, Antoniotti 12.850 alla trave. 15.20 Lesono sugli spalti a guardare questa fase di gara, in attesa di iniziare il riscaldamento e dell’inizio della loro gara, verso le 17.30. 15.15 Tra poco la terza suddivisione. 15.12 Carlonon gareggerà. Ha avuto un risentimento alla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Ovviamente la gara deve ancora decollare, per le Fate bisognerà aspettare le 17.30 circa. 15.00 Carrellata di ... (oasport)

