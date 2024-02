LIVE Bob a 2 | Mondiali 2024 in DIRETTA | Friedrich ipoteca la medaglia d’oro Baumgartner ottavo dopo due manche

LIVE Bob a 2, Mondiali 2024 in DIRETTA: Baumgartner per stupire a Winterberg

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:58 Si chiude qui la nostratestuale delle prime duedel Mondiale di bob a due. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:57ha offerto una secondadi maggiorllo, recuperando però soltanto una posizione. Il bob azzurro ha accorciato le distanze rispetto al monegasco ed al lettone, e domani potrà cercare di avvicinare la top 5. Lotta per il podio che, come prevedibile, sembra questione tutta teutonica. 15:55 LA TOP TEN DELLE PRIME DUE1-Fredrich (GER) 1:49.21 2-Ammour (GER) +0.22 3-Lochner (GER) +0.52 4-Hall (GBR) +0.79 5-del Duca (USA) +0.85 6-Cipulis (LAT) ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE prima manche 13:02 Si partirà subito forte con i migliori bob che affronteranno il budello di Winterberg. A breve in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Ci prendiamo una piccola pausa. La seconda manche inizierà alle 14.49. A tra poco! 14:10 LA TOP TEN DELLA ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Svizzera che per un attimo si trasforma nella Germania della situazione, piazzando tre equipaggi ai primi tre ... (oasport)

