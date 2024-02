L’Italia canta ‘Nessun dorma’ per festeggiare l’impresa storica con la Francia nel Sei Nazioni U20

Rugby - Video: l'Italia U20 vince e Davide Ascari canta

Se non si può entrare dalla porta, alcuni tentano dalla finestra: è questo il caso di alcuni cantanti italiani , nella rosa dei finalisti di Una Voce per San ... (donnapop)

Serata per l’opera e il canto lirico Italiano dall’Arena di Verona a giugno su Rai1 (Anteprima TvBlog): Grande serata evento il 7 giugno in onda su Rai 1 dall'Arena di Verona per celebrare l'opera e il canto lirico Italiano ...tvblog

Cresce la musica Italiana all'estero, +20% ricavi da export 2023: I risultati 2023 celebrano un percorso di rimonta dei consumi di musica Italiana a livello globale avviato nel 2020: in 4 anni l'ammontare dei ricavi è aumentato di più di 15 milioni, +130% rispetto ...ansa

L’Italia prima di Roma. Paolo Giulierini protagonista al Maec: Paolo Giulierini presenterà il suo libro "L’Italia prima di Roma" a Cortona, sottolineando l'importanza dei popoli italici nella storia e cultura del Paese.lanazione