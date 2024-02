L'intervista. Tomasi vice-vicario dell'Anci: "Il terzo mandato? Oggi non ci sono le condizioni"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una militanza a destra di lungo corso, è stato dirigente di Azione Giovani (la prima tessera di partito stracciata dai genitori e il Secolo d’Italia in tasca quando era ‘pericoloso’ specie nella rossa Toscana). Poi si fa le ossa da consigliere comunale di opposizione nella sua Pistoia fino all’elezione a sindaco nel 2017. Protagonista e simbolo di una ‘rinascita’ per aver strappato il capoluogo toscano alla sinistra dopo 50 anni. Alessandro, 44 anni, primo cittadino di Pistoia al secondo, da ieri èpresidente. “Viene dalla gavetta”, ci tiene a sottolinearlo ed è pronto alla nuova sfida.presidente, primo esponente di FdI a ricoprire questo ruolo Sì...

Chiara Ferragni rompe il silenzio: «La priorità è proteggere figli e famiglia. Fedez In tanti weekend non c'è stato»: «Per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è ... leggo

Chiara Ferragni: «Fedez In tanti weekend non c'è stato. La priorità è proteggere figli e famiglia»: Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «La priorità è proteggere la famiglia e i figli», dice l'infuencer parlando del suo rapporto con Fedez, ... ilmattino

Fedez alla sfilata dell'amica Donatella Versace (senza Chiara Ferragni): risate e messaggi sul telefonino: Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe ormai arrivato al capolinea, tuttavia, manca ancora una dichiarazione ufficiale da parte dei due diretti interessati, anche se, tutto farebbe pensare. leggo