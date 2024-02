L’intervista Palese | “L’Unirai dà fastidio Gli attacchi denotano analfabetismo sindacale”

L'intervista. Palese (UniRai): il Pd fa un sit in il 7 febbraio? E noi ne facciamo uno per l'autonomia dei giornalisti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Evviva, sconfitto Unirai. Le trombe dell’ Usigrai hanno incoronato le elezioni per il rinnovo del Cdr di Rainews24 come una “scoppola” per la nuova componentedi cui e segretario Francesco. L’esito del voto – 5 membri su 5 iscritti all’Usigrai – ha mandato in estasi non solo il Sindacato Unico di viale Mazzini ma anche due quotidiani “Il Domani” e “il Manifesto” che hanno parlato con goduria di “flop del sindacato dei meloniani”. La nuova componente pluralista, che sta avendo le adesioni dei colleghi Rai che non si riconoscono nell’unanimismo dell’Usigrai, sta provocando mal di pancia, pruriti e deliri: lo abbiamo segnalato fin dalla sua genesi qui al Secolo d’Italia. Nel caso ultimo dell’elezione della componentedel canale “all news” di viale Mazzini l ‘attacco va rispedito al mittente: a smontare i ...

La contromossa dell’UniRai spiazza i barricaderi dem: il sindacato ha infatti indetto per il 7 febbraio un contro sit-in in risposta a quello del Pd. ... (secoloditalia)

Roccotelli: “Spalletti via perché in palese disaccordo con ADL. Su Cagliari-Napoli…”: In una recente intervista esclusiva rilasciata a Area ... ma sono convinto che il toscano sia andato via perché in palese disaccordo con Aurelio De Laurentiis,” ha dichiarato Roccotelli. L’ex ... napolipiu

"Incontro a quattr’occhi": l’indiscrezione su Ferragni e Fedez: Dopo la netta rottura (e fine) del loro rapporto, Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero rivisti nel loro attico: ecco gli scenari che si aprono dopo questo incontro ... ilgiornale

Grave incidente in via D’Annunzio a Palese: schianto frontale tra un’Audi e un furgoncino: BARI - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente in via D’Annunzio a Palese, coinvolgendo un’Audi e un furgoncino. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe effet ... giornaledipuglia