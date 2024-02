L' intervista al Fatto costa cara | lo vogliono spennare | chi viene querelato dagli Elkann

Ludovico Antinori, l'intervista al "Fatto" costa cara: scatta la querela degli Elkann

(Di sabato 24 febbraio 2024) I legali di John, Ginevra e Lapohanno ricevuto mandato di sporgere querela nei confronti del marchese Lodovico Antinori, uno dei principali imprenditori italiani del vino e amico della famiglia Agnelli, per quanto ha dichiarato in un'alQuotidiano con il titolo “Marella fu forzata a Lauenen per case ed eredietà”. La decisione di sporgere querela, che non è rivolta al quotidiano ma riguarda il soloto, si basa sulle affermazioni di Antinori, ritenute false e calunniose dai legali dei fratelli

Chiara Ferragni: «Fedez In tanti weekend non c'è stato. Sono stata zitta per troppo tempo, voglio proteggere i miei figli»: Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «La priorità è proteggere la famiglia e i figli», dice l'influencer parlando del suo rapporto con Fedez, ... ilmessaggero

Spalletti: «Ho vietato la Playstation ai giocatori, in Nazionale si sta sul pezzo. Voglio vincere Europeo e Mondiale»: Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, già proiettato all'Europeo 2024 di questa estate. L'ex allenatore del Napoli ... corriereadriatico

Bravo Martines: Piacenza is not an option. Ma Sorbolo va valutato… In evidenza: Il fatto che, proprio ieri, il sottoscritto sia stato autore di una video intervista con il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari, non sta a significare automaticamente che debba per forza ... gazzettadellemilia