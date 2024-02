L'Inter ha capito che può guadagnare di più dalla maglia: basta Paramount+, ipotesi betting per il nuovo sponsor

(Di sabato 24 febbraio 2024) Potrebbero esserci importanti novità in merito alladell’della prossima stagione e ovviamente il riferimento è...

Luciano Spalletti ha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, facendo il punto su tanti argomenti del nostro calcio Luciano Spalletti , Ct ... (calcionews24)

TS - L'Inter titolare vale 500 milioni. Dumfries unico titolare in uscita: c'è lo United, il prezzo può aumentare: Oggi l'Inter titolare, in base alle valutazioni fatte dai siti specializzati, vale 500 milioni di euro. Parte da questo concetto Tuttosport che evidenzia i meriti di un percorso virtuoso ... fcinternews

Pagina 1 | Il papà è un ex Milan e lo zio un ex Inter: giocherà con Messi. Lo riconosci: Ufficiale il trasferimento all’Inter Miami del giovane centrocampista: “Felice di essere in un club che sta crescendo tanto” ... tuttosport

Spalletti: “Inter è una squadra, può vincere la Champions. Centrocampo fortissimo, Frattesi…”: Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato dell'Italia, ma anche del cammino delle squadre italiane in Europa ... fcinter1908