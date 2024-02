Linguaglossa | denunciato ristoratore per frode in commercio | sospesa l’attività

Linguaglossa, mezza tonnellata di carne in cattivo stato di conservazione e salumi rosicchiati dai topi: sospesa un'attività

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Sequestrata mezza tonnellata di carne in cattivo stato di conservazione. Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di, supportati sia dai colleghi del Nucleo per l'Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione di Catania, che da alcuni Ispettori Nazionali del Lavoro del Contingente Ispettivo Siciliano, al termine dei necessari accertamenti, hannoundi quel Comune per "in", facendo scattare anche la sospensione dellavorativa, essendo emerse nel corso delle verifiche, numerose violazioni sulla legislazione sociale e in ambito sanitario-alimentare. Nell'ultimo giorno di Carnevale, alla vigilia di San Valentino, con i ristoranti etnei pieni di avventori, i militari ...

Sequestrata mezza tonnellata di carne in cattivo stato di conservazione: una denuncia: Anche il menù infine, esaminato dai Carabinieri, ha presentato delle irregolarità, non evidenziando alcuna indicazione dello statofisico delle carni somministrate. I clienti così non potevano, in ...

