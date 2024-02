Lignano | Terrazza a Mare Assegnati i lavori per riqualificazione

Turismo: assegnati i lavori per riqualificazione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro – Friulisera

(Di sabato 24 febbraio 2024) A seguito della conclusione delle attività relative alla procedura di gara, il responsabile unico di procedimento ha provveduto all’aggiudicazione in via preliminare dell’appalto deidi “e messa in sicurezza dellaSabbiadoro” all’impresa Setten Genesio s.p.a., con sede a Oderzo, come da proposta ricevuta dall’Ufficio per l’affidamento. A darne notizia è l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, il quale ha precisato che, dalla conclusione dei controlli e delle verifiche previste dalla normativa di settore, verranno poste in essere tutte le azioni utili al rapido apprestamento del cantiere e all’avvio dei. “Voglio esprimere – ha aggiunto Bini – i miei ringraziamenti per il lavoro svolto a tutta la ...