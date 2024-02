Lenzuolo bianco sul viso dell'ennesimo bambino di Taranto. Lettera aperta al Premier Meloni e deputati ionici

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoOnorevole Presidente, Onorevoli e Senatori, scrivo questainterpretando sicuramente il sentimento di tutte le mamme e i papà die provincia alle prese con una di quelle notizie che non vorrebbero mai apprendere. Oggi, nel reparto di oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale Santissima Annunziata di, un altroha coperto per sempre il volto di un nostroche ha lottato come un grande contro il mostro. Dico “nostro”, perché i bambini disono figli di noi tutti, anche i suoi. Notizie di questo tipo nella nostra provincia sono sempre più frequenti, ma non ci si abitua mai. Non possiamo, né dobbiamo abituarci all’inerzia ...