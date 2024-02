Lens-Monaco domenica 25 febbraio 2024 ore 13 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il lunch matchle del ventitreesimo turno di Ligue1 mette di fronte due squadre al momento in lotta per la zona Champions: da una parte ildi Haise e dall’altra ildi Huetter. Due squadre adesso distanti solamente 2 punti, ma che hanno avuto un cammino antitetico: i sang et or sono in perenne rimonta da ottobre ad oggi e grazie ad una lunga striscia di InfoBetting: Scommesse Sportive e