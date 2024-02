Lega Pro, 28^ giornata: si parte oggi con un big match

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una tre giorni ricca di spunti interessanti quella che proporrà in questo fine settimana il girone C diPro con tante sfide decisive sia in testa che in coda. Il programma verrà aperto questo pomeriggio dalla gara Taranto-Catania (16:15), che dirà molto sulle reali ambizioni di risalita degli etnei dopo lo stop imposto alla capolista Juve Stabia.da non fallire anche per i ragazzi di Capuano per rimanere in scia delle big. Il 28esimo turno proseguirà domani con altri cinque incontri: fari puntati a Messina, dove il Picerno proverà a conservare il secondo posto e sulla sfida Monterosi-Avellino, con gli irpini alla ricerca di punti preziosi per alimentare le speranze di promozione diretta con la Juve Stabia ora a +7. Lunedì, poi, tutte le attenzioni saranno al “Menti” dove le Vespe ospiteranno la Turris e al ...