L’effetto “tana del coniglio” su TikTok | il social su cui gli italiani passano più tempo

Tana del coniglio, la procedura formale su TikTok | Giornalettismo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 24 febbraio 2024) In un solo mese, glioltre 32 ore su. Un lasso dienorme che, inevitabilmente, diventa la cartina di tornasole di moltissime problematiche, soprattutto per quel che riguarda i minori e la loro salute mentale. Non è casuale, infatti, la decisione della Commissione Europea di aprire un’indagine, una procedura formale, nei confronti della piattaforma. E lo ha fatto citando alcuni dei princìpi fondamentali del Digital Service Act, quelli legati all’age verification e – soprattutto – all’algoritmo dei contenuti suggeriti in base alle preferenze e alle abitudini di navigazione degli utenti. Ed è qui che subentra il cosiddetto effettodeldel, la procedura formale suLa ...