Lectio magistralis di Claudia Gerini alla Luiss | no alla tirannia della perfezione

Di certo i migliori album degli anni 2000 non risentono del tempo che passa e sono ancora validi, oggi come allora. Solo.. Qual è la denominazione più ... (gqitalia)

Credo non sia azzardato affermare che il Coni è un’autobiografia dell’Italia. Non dell’Italia come forma politica, ma dell’Italia come Nazione. I nostri Padri ... (formiche)