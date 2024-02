L’economia di guerra di Putin | come la Russia finanzia il conflitto in Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Due anni dopo l’invasione dell’, lacontinua are la suae a mantenere un livello accettabile di ricambio di risorse nonostante sanzioni dure e che sulreale non hanno certamente evitato a Mosca di fare marcia indietro. Anzi,abbiamo sottolineato, la spesa militare massiccia ha permesso alladi continuare a tamponare con un ampliamento della domanda interna InsideOver.

guerra Ucraina, oggi vertice a Parigi. Macron chiama i leader europei: «Putin non vincerà, non siamo stanchi»: Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Lo stato maggiore ucraino ha reso noto che nella notte l'esercito russo ha attaccato il Paese con missili e droni: un'abitazione privata è stata colpita ...ilmessaggero

Così le guerre in Ucraina e Medio Oriente hanno cambiato l’Italia: Nel febbraio del 2022, prima dell’invasione russa dell’Ucraina, un litro di latte in Italia costava in media un euro e 45 centesimi. Oggi siamo a un euro e 76 centesimi. Due anni fa per comprare una b ...tpi

Il rebus delle riserve russe nei forzieri di Euroclear e la ricostruzione dell’Ucraina: Già ora, dice il fisco belga, gli interessi sono pari a 4,4 miliardi all’anno e con una gestione più attiva sarebbero molti di più. Una strada ...repubblica