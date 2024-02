Lecco operazione riscatto

Serie B | Lecco, saluta Tordini: «Rimane una parte di cuore. Avete dei tifosi in più»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilgioca oggi a Terni una di quelle partite che possono valere un bel pezzo di stagione. Unin caduta libera, reduce da 6 sconfitte consecutive e sempre più ultimo della classe con 20 punti, scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16.15 in casa della Ternana, quintultima a 25 punti, con il chiaro intento di fermare l’emorragia. Vincere, ovvio, sarebbe il massimo ma anche un pari sarebbe importantissimo per unche si presenterà in campo assai rimaneggiato. Oltre agli squalificati Crociata e Sersanti, mister Aglietti dovrà infatti fare a meno degli influenzati Ionita e Inglese e di Capradossi che non ha recuperato da una contusione rimediata in allenamento. "Inutile dire dell’importanza di questa partita per noi - ha detto Aglietti -, dovremo cercare di andare a Terni per fare risultato e rimanere lì incollati al ...