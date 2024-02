Lecce-Inter occasione per Audero | per lui in gioco anche il futuro

SM – Lecce-Inter, occasione per Buchanan dal 1'? Turnover a centrocampo e in difesa

(Di sabato 24 febbraio 2024)è diventata la partita di. Con l’annunciata assenza di Sommer, il secondo portiere può dimostrare il suo valore. Per il presente e per il. PRIMA VOLTA IN A –sarà una partita diversa dalle altre. Sicuramente dalle altre di Serie A. Per un motivo specifico, quanto semplice: nella formazione di Inzaghi non ci sarà Sommer. Un punto di partenza inedito in campionato. Visto invece due volte tra Coppa Italia e Champions League. Con risultati però rivedibili. E proprio per questo la sfida coi salentini diventa speciale. Nello specifico, appunto, per il secondo portiere. Cioè. PRESENTE Ediventa per forza di cose una specie di test. L’ex Samp è arrivato in ...