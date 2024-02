Lecce | da Milano al Via del Mare | con l’Inter si chiude il trittico contro le big

Confermato il Frecciarossa 1000 tra Milano e Lecce via Roma - Caserta - Foggia

FcIN - Inzaghi, niente conferenza e intervista a Inter TV. Alle 18 la partenza per Lecce: Appuntamento solo rimandato a domani comunque per il tecnico nerazzurro che quest’oggi, insieme alla squadra, partirà per Lecce con un volo in programma alle 18 odierne. fcinternews

Oggi e domani nella Capitale l'evento per i collezionisti di figurine con l'intervento di ex calciatori giallorossi e biancocelesti: Oggi e domani nella Capitale l'evento per i collezionisti di figurine con l'intervento di ex calciatori giallorossi e biancocelesti ... gazzetta

Mikhi, Lautaro e gli altri: Inter, chi ha bisogno di riposo e come può essere sostituito: Salernitana e Atletico Madrid sono state archiviate con il sorriso, ma prima dell'ultima pausa stagionale dedicata alle nazionali ci sono ancora sei impegni in calendario per l'Inter: Lecce, Atalanta, ... gazzetta