Lecce | Baschirotto non preoccupa Banda c’è | la probabile formazione – CdS

Lecce, Baschirotto ha saltato l'allenamento di oggi: il motivo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Prosegue il lavoro delin vista della gara di domenica con l’Inter, valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, Roberto D’Aversa è tranquillo riguardo il recupero di. Recuperato anche, ecco la. CONTRO L’INTER – Scelte quasi obbligate per Roberto D’Aversa in vista della sfida casalinga contro l’Inter in programma domani alle 18. In difesa non ci saranno Pongracic e Dorgu squalificati, che saranno sostituiti da Gallo e uno tra Blin e Touba. Nonno, invece, le condizioni di. Fermato ieri da un attacco influenzale, dovrebbe recuperare e scendere in campo addirittura da titolare.ormai recuperato, giocherà titolare nel tridente con ...