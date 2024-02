League of Legends | il picchiaduro cambia nome e ha una finestra di lancio

2XKO: scelto il nome del picchiaduro di League of Legends

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildiofè stato ri-annunciato, indicando un nuovo titolo e unadispostata al 2025. Il videogioco dovrebbe chiamarsi 2XKO, dopo che dal 2019 lo si indicava semplicemente come Project L. Lo sviluppo di questo gioco in Riot Games è stato piuttosto burrascoso, come rivelato da diversi report. Il progetto si inserisce nel piano di espansione del franchiseofverso altri generi, come accade anche conof Runeterra e con la serie animata Arcane. 2XKO appartiene al genere dei, con scontri a squadre 2 contro 2 come visto in altri giochi come Marvel vs. Capcom, Dragon FighterZ e BlazBlue Cross Tag Battle. I giocatori potranno creare squadre con i loro personaggi ...