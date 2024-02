Leader G7, 'aumenteremo i costi della guerra per Mosca' - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Continueremo ad aumentare irussa, a degradare le fonti di guadagnoRussia e a ostacolare i suoi sforzi per costruire la sua macchina da, come dimostrano i pacchetti di sanzioni recentemente approvati". E' quanto si legge nella dichiarazione deiG7 dopo la riunione di oggi in videocollegamento a Kiev. "Continuiamo a contrastare qualsiasi tentativo di eludere e aggirare le nostre sanzioni. Imporremo ulteriori sanzioni a società e individui di Paesi terzi che aiutino la Russia ad acquisire armi o input chiave per le armi", si legge nel testo.

Il G7 riafferma il suo 'incrollabile sostegno all'Ucraina': "Noi Leader del G7 ci siamo incontrati oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per riaffermare il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina e rendere omaggio ancora una volta al coraggio e al ...ansa

