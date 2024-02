Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 24 febbraio

Le Stelle di Branko, ecco l'oroscopo di sabato 24 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di24. Ariete Leper tutti i segni partono oggi dalla Luna piena in Vergine, segno che influenza e condiziona il lavoro di noi tutti, nel vostro caso si trova in aspetto positivo, ma a dire il vero vi rende anche ansiosi e impazienti. Nulla dovete dare per scontato, la situazione è creativa ma richiede riflessione prima di passare all'azione. Agite solo se vi sentite sicuri e sostenuti da altri. Venere vi renderà frivoli e mutevoli, vagabondi in amore. Toro Luna piena in Vergine nasce nel punto più alto del vostro oroscopo, significa amore e fortuna. Bello il vostro ...