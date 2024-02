Le scarpe della nuotatrice italiana sono cool

La svolta casual di Charlene di Monaco, la principessa in camicia over e scarpe da ginnastica

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gli stivali stringati indossati da Federica Pellegriniil must have di questa stagione. Federica Pellegrini ci insegna come indossare gli stivali stringati su Donne Magazine.

A volte basta davvero poco per rendere speciale e diverso dal solito un look. E quando si avvicinano ricorrenze romantiche e divertenti come quella di San ... (amica)

Apri il menu di navigazione: Dagli abiti, al trucco fino alla scia olfattiva e alle celebrity in front row, la sfilata autunno inverno 2024 2025 di Tom Ford è il trionfo del glamour e della sensualità ... vanityfair

Marotta: "Dalla Juve ho portato all'Inter il miglior nutrizionista. Non c'è presidente o calciatore superiore al club": Dopo le parole filtrate ieri sul passaggio di testimone Spalletti-Conte (RILEGGI QUI) e sull'Inter attuale (RILEGGI QUI), La Gazzetta dello Sport riporta tra le sue pagine altre ... fcinternews

David Chiperfield: «Ridiamo senso ai frammenti romani per generare un nuovo teatro aperto a tutti»: Per il teatro Romano l’idea non è però farne solo un museo all’aperto ma anche di trasformarlo in sede di spettacoli ed eventi culturali ... brescia.corriere