Le manganellate fanno male alla democrazia

Gli studenti a Pisa e a Firenze sono scivolati sopra i manganelli, e si sono fatti male

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nitrosi Leagli studenti liceali e universitari di Pisa e Firenze, come quelle delle scorse settimane a Bologna e in altre città d’Italia, non hanno giustificazione alcuna. E sono anche un enorme errore sul piano politico e – trattando di ragazzi e ragazze – educativo. Che cosa può spingere la polizia in assetto antisommossa ad una reazione così sproporzionata davanti a poche centinaia di giovani disarmati? Il fatto che fossero cortei non autorizzati? Non si vede un equilibrio tra la presunta "minaccia" e una simile prova muscolare dello Stato. Quale sarebbe il pericolo? Il dissenso? Chiaramente vanno difesi eventuali obiettivi (l’ambasciata, la sinagoga), ma c’è modo e modo. E bisogna tenere conto di chi si ha davanti. Non estremisti, ma studenti. C’è poi anche una grammatica della: si può essere d’accordo o meno con i ...