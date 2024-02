Le case popolari finiranno in mano ai fondi immobiliari. La denuncia degli inquilini milanesi

(Di sabato 24 febbraio 2024) A Milano la situazione abitativa sta diventando incandescente. Le cronachescorsi mesi hanno parlato delle tende universitarie contro il caro affitti,sfratti incombenti su migliaia di famiglie. A Milano continuano ad essere migliaia le famiglie in graduatoria e migliaia ledel Comune e dell’Aler chiuse lasciate in degrado. In tale contesto la Giunta di Milano sta assumendo iniziative che lasciano perplessi e preoccupano, questo perché Milano non è solo una grande città, ma perché a Milano da anni vi è una importante Giunta di centro sinistra e un sindaco, Sala, di peso, per il Pd e nel centro sinistra non solo milanese. Ecco perché ritengo utile segnalare l’iniziativa dei sindacati, tutti i sindacati: Unione, ...

